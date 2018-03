Jazmín Pinedo se despide hoy de 'Espectáculos' [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... El actor JOAQUÍN ESCOBAR se lució en un avant premiere, donde la gente lo vaciló y llamó ‘Peluchín tierno’, por su look con barba. Qué buena...



La modelo LISSET LANAO dijo que no tiene en mente regresar a los realities de competencia porque desea dedicarse a la actuación...



A propo, la excombatiente sacó cara por el reality de ATV y dijo que ‘Esto es guerra’ siempre ha sido la copia. Asuu...



REBECA ESCRIBENS no tiene ‘pelos en la lengua’ y comentó que no le agrada que la pareja de MICHELLE SOIFER, KEVIN BLOW haya ingresado a ‘Esto es guerra’, sin embargo, añadió que ERICK SABATER tampoco es ‘santo de su devoción’...



La ‘chinita’ JAZMÍN PINEDO conducirá hoy su último programa de ‘Espectáculos’, que se despedirá de pantallas luego de seis años...



El bailarín ÍTALO VALCÁRCEL contó que le fastidió que hayan especulado que su pareja MELISSA KLUG y ‘COTO’ HERNÁNDEZ fueron vistos besándose en una discoteca. El ‘guerrero’ confía plenamente en la ‘Blanca de chucuito’, con quien atraviesa un buen momento. Manya...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina mecánico y dice que hoy me toca mantenimiento...Suuuaaaveee.

