HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...

La hija de JAZMÍN PINEDO y GINO ASSERETO cumplió seis años y sus papis le hicieron una fiesta para festejar la ocasión. Además, posaron felices para las cámaras y es que, por más que la ‘Chinita’ y el ‘Tiburón’ estén separados, tienen una buena relación de padres. Esooo...





ALISSON PASTOR, esposa de ERICK ELERA, fue víctima de los rateros, ya que le rompieron la luna de su auto y se llevaron todo lo que había en el interior. Ella pidió justicia y que las autoridades hagan algo para parar la delincuencia. Asuuu...

Yahaira Plasencia sorprendió a seguidores con sexy disfraz por Halloween. ¿Ya lo viste? (Foto: Instagram)

YAHAIRA PLASENCIA, ALEJANDRA BAIGORRIA Y TARAZONA

YAHAIRA PLASENCIA dijo que no regresaría a ‘Esto es guerra’ a competir porque ‘no hacía nada’. Sincera la chica...

ALEJANDRA BAIGORRIA está emocionada porque ya le quitaron la bota de yeso de su pierna y está empezando a caminar. Pero la ‘Gringa de Gamarra’ afirma que es como iniciar de cero. Fuerza...

KARLA TARAZONA afirmó que aprendió la lección y no volvería a tatuarse el nombre de una pareja, como lo hizo con CHRISTIAN DOMÍNGUEZ. Uyuyuy... Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche me hará ver las estrellas... Suuuaaaveee.

