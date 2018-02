Jazmín Pinedo y Gino Assereto estarían pasando una crisis de pareja

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... TILSA LOZANO se emociona cuando ‘COTO’ HERNÁNDEZ visita el set de ‘Amor de verano’, tanto así que ayer no perdió oportunidad y comprobó con sus manos que las piernas del costarricense están bien duritas. Hummm, ¿qué dirá Miguelón?...



A propo, GINO PESARESSI se fue de boca, porque comentó que las sandalias que lució MACARENA VÉLEZ, en un avant premiere, estuvieron bien feítas...



Me pasan el talán que JAZMÍN PINEDO estaría pasando una crisis con su pareja, el ‘combatiente’ GINO ASSERETO. Además, los seguidores de la ‘Chinita’ aseguran en redes sociales que la parejita estaría distanciada, pues ya no comparten fotos juntos ni se tratan con cariño. ¿Será cierto eso...?



ALEJANDRO BENITES, ‘ZUMBA’, vaciló a ROSÁNGELA ESPINOZA, pues contó que él y CARLONCHO la contrataron, en alusión a los supuestos romances ‘armanis’...



MANOLO ROJAS estuvo caracterizado de ‘Tulicienta’ y le recordó a TULA RODRÍGUEZ su pasada ‘amistad’ con WALDIR SÁENZ y EDWIN SIERRA. Asuu... Somos fuga porque mi amorcito quiere que le baile pegadito toda la noche... Suuuaaaveee.