Jazmín Pinedo: hija de conductora tuvo un problema de salud [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... MARINA MORA parecía una ‘melcocha’ con RENZO SPRAGGÓN, pues acaba de cumplir 60 días de relación. Asuuu...



Me cuentan que GASTÓN ACURIO tendrá su programa en ‘Latina’ y se llamará ‘Bravazo’. A comerrr....



DORIS ALEXIA, la hija de KARINA RIVERA y ORLANDO FUNDICHELY, se robó las miradas en la conferencia de prensa de ‘Torbellino’, no solo por su belleza, también por su sencillez...



A propo, la conferencia estuvo desordenada y los periodistas hicieron malabares para entrevistar a los artistas, porque el lugar estuvo lleno de fans y ‘eventólogos’. Nooo...

Por cierto, JAZMÍN PINEDO no estuvo presente porque tuvo que atender un problema de salud de su hijita...



GÉNESIS ARJONA se burló de MAYRA GOÑI y la llamó ‘frentona’, pero ella no se quedó callada y le dijo que estaba orgullosa de su cuerpo y no es como otras que buscan venir al Perú y quitarle el novio a alguien. Asuuu...



BRUNELLA HORNA cumplió 7 meses de relación con el congresista RICHARD ACUÑA y lo celebró con una cena romántica y violines... Somos fuga porque mi amorcito se alucina salvavidas y está listo para darme respiración boca a boca... Suuuaaaveee.