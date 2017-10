¿Jazmín Pinedo se cree Laura Bozzo? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... El coanimador de ‘En boca de todos’ CARLOS VÍLCHEZ dijo que está contento en el programa, pero no le gusta ver el rating, porque luego se trauma. Asuu...



Por cierto, ‘LA CARLOTA’ se reencontró con LAURA HUARCAYO y el NIÑO ALFREDITO en la Teletón...



KURT VILLAVICENCIO, ‘METICHE’, dio con palo a JAZMÍN PINEDO, por minimizar ‘Cuéntamelo todo’. El panelista indicó que la ‘Chinita’ se cree la LAURA BOZZO de Televisa y le recomendó que mantenga los pies bien puestos sobre la tierra. Uyuyuy...



ANDREA LLOSA se emocionó hasta las lágrimas, luego que la Teletón superó la meta pactada el fin de semana. Bien ahí...



MARIO HART espera que Migraciones le dé su carné de extranjería a KORINA RIVADENEIRA, porque asegura que su esposa desea trabajar. Además, comentó que tiene contrato con ‘Esto es guerra’ hasta diciembre, pero no sabe si continuará el próximo año...



MICHELLE y CHRIS SOIFER estuvieron en un matrimonio huancaíno y ambas se pelearon por el buqué de la novia. Qué buena... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree Cuevita y dice que esta noche hará diabluras... Suuuaaaveee.