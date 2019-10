HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



JAZMÍN PINEDO se reencontró con LA MAMACHA en ‘Mujeres al mando’ y recordó que la polleruda quiso ‘atrasarla’ con GINO y por eso, siempre que podía, la ‘jalaba’ de las mechas. Así que la ‘Chinita’ se la devolvió cuando apareció en el set, pero al final se amistaron. Asuuu...



KARLA TARAZONA está dando la hora, ahora que CHRISTIAN y la ‘CHABELITA’ terminaron su relación. Un conocido local de Los Olivos lanzó una particular promoción, asegurando que todas las chicas que se llamen Karla, este domingo tendrán ingreso libre y si tienen el mismo nombre y apellido de la conductora de ‘Válgame’, se llevan un balde de cerveza. Qué buena...



LUCIANA FUSTER está preocupada por la lesión de AUSTIN PALAO y solo espera que regrese al programa para ser su enfermera particular. Esteee...



ROSÁNGELA ESPINOZA dijo que le parece bien que MICHELLE SOIFER se vaya a radicar al extranjero, pero le recomendó que no lleve a su ‘lonchera’, léase el ‘Principito’... Somos fuga porque mi amorcito quiere que bailemos pegaditos... Suuuaaaveee.