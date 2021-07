HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... ALEJANDRA BAIGORRIA y SAID PALAO aprovecharon que ‘Esto es guerra’ dejó programas grabados para toda la semana y viajaron a Estados Unidos, donde se vacunaron contra el coronavirus. Bien ahí...

Otros ‘tortolitos’ que se fueron a Miami son MARIO IRIVARREN y VANIA BLUDAU, quienes se encontraron con HUGO GARCÍA y ALEXANDRA BALAREZO. Asuuu...

Quienes también están por esos lares, pero cada uno por su lado, son FLAVIA LAOS y PATRICIO PARODI. Parece que la reconciliación está lejos...

JEAN PAUL SANTA MARÍA fue eliminado de ‘La voz Perú’ y agradeció a la producción por haber sido convocado para el reality. Manya...

MAGALY MEDINA posteó, en sus redes sociales, videos y fotos de lo bien que la está pasando al lado de su esposo en Europa. Love is in the air...

En algunas plataformas digitales, aparecieron imágenes de la supuesta reunión que tuvo WALTER RAMÍREZ, ‘CACHITO’, por su cumpleaños y los ‘haters’ empezaron a trolearlo. Nooo...

ROSÁNGELA ESPINOZA por fin hizo realidad su sueño de conocer París y hacer turismo en la Torre Eiffel. Asuu...

NICOLA PORCELLA regresó de México y tuvo un emotivo reencuentro con su hijito. Vale... Somos fuga porque mi amorcito se alucina salvavidas y quiere darme respiración boca a boca.... Suuuaaaveee.