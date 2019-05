HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las ultimitas de ‘Chollywood’...



PABLO HEREDIA gritó a los cuatro vientos que está ‘solterito’ y que tiene derecho a divertirse con sus ‘amiguitas’. Además, felicitó a NICOLA PORCELLA porque anda templado de ROMINA LOZANO. Buena...



Me cuentan que la pareja de SAMAHARA LOBATÓN, JEAN PAUL, ahora se cree ‘guardaespaldas’ y no deja que nadie se acerque a la hija de MELISSA KLUG. Alucinado total...



FACUNDO GONZÁLEZ continúa disfrutando de su soltería. Y es que luego de bailar en el concierto de Anuel y Karol G llegó a una conocida discoteca acompañado de dos chicas, con quienes estuvo bien acaramelado. Provecho...



A propo, en el evento también estuvieron SHIRLEY ARICA y RODNEY PÍO DEAN. ¿Se habrán reconciliado?...



De otro lado , JIMMY SANTI rompió en llanto tras enterarse de que se quedó en la bancarrota y en pocos años podría perder la visión. Denunció que fue estafado por su secretaria Elena Herrera Cotrina, quien le robó más de 200 mil dólares en complicidad con su esposo. Pobre… Ahora sí pongo primera porque mi morenaje me espera en casa... Suuuaaaveee.