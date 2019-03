HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... JOHANNA SAN MIGUEL está contenta porque emprenderá una nueva aventura en la televisión como jurado de ‘YO SOY’, junto a KATIA PALMA, RICARDO MORÁN y CHRISTIAN RIVERO. ¿Y la princesita MARICARMEN MARÍN? Ups...

Me pasan el talán de que MARIO IRIVARREN la sigue haciendo linda en una casa de playa del sur, pues ayer fue visto paseando temprano en una cuatrimoto y más tarde estuvo con una rubia igualita a la ‘CHAMA’... Muy cerquita a ese lugar, BRUNELLITA armó un fiestón que no dejó dormir a los vecinos de Punta Hermosa. Ayayyyy...

MAGALY MEDINA espera que la Fiscalía cite a declarar a NICOLA PORCELLA por el caso de la fiesta en Asia, porque hasta el momento no ha sido notificado tras la denuncia de ‘POLY’ ÁVILA y CLAUDIA MEZA. Asuuu... SHIRLEY ARICA aclara que no ha regresado con RODNEY PÍO y que solo llevan una buena relación de padres. Sí, Juan... ‘PELUCHÍN’ vaciló a PILAR GASCA y MILENA ZÁRATE, pues dijo que no entendía cómo dos mujeres guapas se pueden pelear por EDWIN SIERRA. Nooo... Somos fuga porque hoy toca playita con mi amorcito... Suuuaaaveee.