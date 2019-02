Johanna San Miguel es el nuevo jale de Latina y será la nueva conductora de 'Yo Soy

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



Me cuentan que JOHANNA SAN MIGUEL es el flamante jale de Latina. La ‘Chata’ será la nueva conductora de ‘Yo soy’ tras la salida de ADOLFO AGUILAR...



La protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’, MELISSA PAREDES, viajó ayer a Colombia, donde pasará algunos castings para proyectos internacionales. Buena...



REBECA ESCRIBENS será la protagonista de ‘Gisela busca’, quien contará su vida detrás de la conducción, en el Callao, y presentará a su primer amor, su padre. Imperdible...



Me datean que el cómico KIKE SUERO se ha comprado un reloj suizo, pues lleva dos semanas llegando puntual a las grabaciones de ‘El reventonazo de la Chola’, sorprendiendo a propios y extraños...



EMILIO JAIME se ha tomado en serio su carrera de cantante y ahora dice que irá a Puerto Rico para grabar una salsa con el grupo N’Klabe. Hummm...



ALEJANDRA BAIGORRIA recibió un montón de críticas por apostar en una pelea de gallos. Nooo... Ahora sí me voy rapidito porque mi amorcito se cree bailarín y dice que esta noche me hará el sube y baja... Suuuaaaveee.