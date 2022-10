HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Al parecer, ETHEL POZO no quiere saber nada de su ‘compañerita’ MELISSA PAREDES y dijo que si ella va a ‘América hoy’ prefiere no estar en el set. Asuuu... Por cierto, BRUNELLA HORNA no apareció en el programa y señalaron que la habían suspendido por la ‘bromita’ que hizo al subir un video dando a entender que no habían pagado la cuenta en un conocido restaurante, pero la firme es que la wawita voló a Miami para disfrutar de su despedida de soltera. Eso...

ESTRELLA TORRES reveló que aún tiene contacto con la familia de TOMMY PORTUGAL y su novio KEVIN SALAS afirmó que no tendría problema en que el cumbiambero vaya a su boda para que cante ‘Al fondo hay sitio’. Qué tal indirecta... El salsero JOSIMAR está contento porque mañana regresa a Perú para reencontrarse con su amorcito MARÍA FE SALDAÑA y sus hijos...

FABIO AGOSTINI TRISTE

A propo, el ‘galáctico’ FABIO AGOSTINI indicó que está triste porque su pareja Gabriela Moreira regresó a Brasil. Sin embargo, la está tratando de convencer para que se mude a Lima. Manya... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree Batman y dice que esta noche me enseñará la Baticueva... Suuuaaaveee.

