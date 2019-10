HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood...



La actriz VANESSA JERÍ reveló que hace unas semanitas dio a luz a su bebé, con quien ahora se encuentra reposando en la tranquilidad de su hogar junto a su pareja, el empresario RAÚL GONZÁLEZ. ¡Felicidades!...



Me pasan el talán de que ayer se realizó la preventa de LATINA y anunciaron el regreso de ‘Yo soy kids’, que será conducido por ÓSCAR LÓPEZ ARIAS y tendrá como jurado a DANIELA DARCOURT, JOHANNA SAN MIGUEL y RICARDO MORÁN. Bien ahí...



Por cierto, ‘Válgame’, ‘El valor de la verdad’ y ‘Mujeres al mando’ continuarán en pantalla el próximo año...



Me chismean que la nueva chibola de JOSIMAR lo tiene bien vigiladito, pues acompaña a todos lados al salsero. Asuuu...



El ‘guerrero’ RAFAEL CARDOZO se emocionó hasta las lágrimas, al señalar que le apena haberse perdido toda la infancia de su hija, que radica en Brasil...



El grupo ‘Tornado’ regresa a escena con los recordados RODOLFO MARTÍNEZ y LEO MIYASHIRO, con una renovada versión de su éxito ‘Quiero enamorarte’...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina masajista y dice que esta noche me dejará relajadita... Suuuaaaveee.