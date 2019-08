Josimar no teme a la demanda que le haría ‘La protagonista’, pues está seguro de que ganará

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Cuentan que JOSIMAR está tranquilo y no teme la demanda que le haría ‘La protagonista’, pues ha contratado a dos abogados, que le cuestan un ojo de la cara, para defenderse y está seguro de que ganará porque ‘tiene pruebas contundentes’ en contra de la madre de su hijo. Asuuu...



Por cierto, el salsero también se la ha jurado a MAGALY MEDINA si ella no se rectifica. Preparen canchita...



A propo, la ‘URRACA’ hizo sus maletas y se fue con su esposo a Arequipa para pasar el feriado largo. El lunes reaparece en vivo...



Cuentan que MELISSA KLUG no llegó al avant premiere de la película ‘¿Mi novia es él?’ porque le dio una fuerte migraña....



ROSÁNGELA ESPINOZA apareció con lentes oscuros en el programa ‘En boca de todos’, pues tiene conjuntivitis y también comentó que le guarda cariño a la mamita de CARLONCHO. Ayayayyy...



TULIO LOZA dejó el set de Willax TV, mismo esquimal, pues estuvo resfriado. A cuidarse...



FARIK GRIPPA la viene rompiendo en redes y las radios con su tema ‘En peligro de extinción’, y en breve lanzará su segundo sencillo... Somos fuga porque mi amorcito está listo para darme su cariñito... Suuuaaaveee.