Juliana Oxenford se prepara para lanzar un nuevo programa  [VIDEO y FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... PEDRO TENORIO ‘troleó’ a MAGALY MEDINA, pues le dijo que iba a conseguirle la figurita de PAOLO GUERRERO para que llene su álbum. La ‘Urraca’ le respondió que estaba ‘graciosito’. Manya...



JULIANA OXENFORD lanzó un video de intriga donde se escucha que conversa con políticos. Y es que la rubia está ‘calentando motores’ para lanzar un nuevo programa online. Asuuu...



MARIELLA ZANETTI tirará la casa por la ventana para celebrar hoy el ‘quino’ de su hija GAMILLE. A gozar...



LESLIE MOSCOSO le dedicó un tierno mensaje a su actual pareja y le agradeció por hacer que vuelva a sonreír y creer en el amor... Dicen que una cantante de cumbia hirvió de cólera porque su expareja, con quien venía coqueteando, oficializó a una ‘veneca’ chibolita. Ayayayyy...



KATIA PALMA y SASKIA BERNAOLA se vacilaron de lo lindo en el concierto de KATY PERRY...



Juran las malas lenguas que el popular ‘MARRÓN’ no seguiría como productor de GISELA porque no le quisieron aumentar. Ups... Somos fuga porque mi amorcito está estresado y me pide unos masajitos con la luz apagada... Suuuaaaveee.

Pedro Tenorio y Magaly Medina