HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... ERNESTO PIMENTEL anda saltando en un pie de felicidad porque ‘El reventonazo de la Chola’ continuará llevando diversión a los hogares en el 2020. Esooo...

A propo, me pasan el talán de que JULIANA OXENFORD se cambiará de camiseta y pasaría a la familia de ATV, con un programa que iría por las noches desde el próximo año. Uyuyuy...

ÁLAMO PÉREZ LUNA se picó porque NICOLÁS LÚCAR no lo mencionó entre los periodistas con los que trabajó en LA REVISTA DOMINICAL. “Nueve años que no existieron. Si contara lo que me decía su suegro de él”. Soltó la bomba...

GÉNESIS TAPIA se mostró feliz en redes sociales porque el papá de su hija mayor llegó de Estados Unidos y participó en la graduación de su pequeña. Ella compartió fotografías donde estuvo también su esposo KIKE MÁRQUEZ...

La salsera DANIELA DARCOURT celebró sus primeros siete meses de relación con el bailarín ANDRÉS IZQUIERDO en Italia, y compartió varias fotos de su cena romántica en sus redes sociales...

Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina Tony Succar y quiere tocarme toda la noche... Suuuaaaveee.