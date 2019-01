HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán que el productor NEY GUERRERO ya le entregó la ‘rocaza’ a la mamá de su hija CLAUDIA FLORES, pero aún no tienen fecha para el matrimonio. Bien ahí...



A propo, el humorista MIGUEL BARRAZA estuvo delicadito de salud, porque se le bajó la presión y tuvo que acudir al hospital. Por cierto, el ‘Chato’ festejará sus 55 años en el humor, este sábado en el ‘Maracaná’ de Jesús María. Somos...



LUCIANA FUSTER y EMILIO JAIME se encuentran en Miami, a donde viajaron para presentar el tema musical que grabaron juntos. Provecho...



El ‘guerrero’ GINO ASSERETO dice que no tiene ‘roches’ que lo vacilen, tras contar que le gusta atender y cocinarle a su ‘chinita’ JAZMÍN PINEDO y sus dos hijas. Macho que se respeta...



La nueva integrante de ‘Esto es guerra’, DUCELIA ECHEVARRÍA conmovió a sus seguidores, tras compartir en las redes sociales una fotografía con su bella hija, que tiene tres añitos...



Me chismean que KAREN DEJO fue vista bailando el fin de semana con un madurito galán, en una discoteca del sur. A rey muerto, rey puesto...



Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree luchador y dice que esta noche me hace una llave maestra... Suuuaveee.