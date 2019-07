HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... KAREN SCHWARZ le recomendó a ANGIE ARIZAGA que tenga ‘mucho cuidadito’ con FABIO AGOSTINI, porque el modelo solo busca dar que hablar y generar prensa. Me muirooo...

SUSAN OCHOA reveló que la invitaron a dos programas de América Televisión, pero luego se comunicaron con ella para decirle que reprogramarían la invitación. Hummmm...

El empresario RENZO COSTA celebró su cumpleaños en Ibiza y se lució brindando con champagne de mil dólares. El que puede, puede...

Me pasan el talán que TILSA LOZANO no regresará a la conducción de ‘¡En exclusiva!’, porque no llegó a un acuerdo con los directivos del canal y que su reemplazo sería MÓNICA CABREJOS. Manya...

El conductor de ‘El reventonazo de la Chola’, ERNESTO PIMENTEL, contó que hace unos días lo operaron y le sacaron una piedrita del riñón, pero que ya está totalmente recuperado para el estreno de su circo, que arranca el 18 de julio en Plaza Norte... Somos fuga porque mi amorcito está listo para darme su cariñito... Suuuaaaveee.