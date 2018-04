Karen Schwarz: ¿cómo se llamaría su programa? [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que ANELHI ARÍAS retomó su soltería y que dijo ‘bye, bye’ a su ‘cosito’, el cubano ALEJANDRO GARCÍA. ¡Plop...!



El ‘Tiburón’ ASSERETO lloró de emoción porque sus hijas le enviaron un emotivo mensaje por su cumpleaños...



TILSA LOZANO criticó a GUILLERMO CASTAÑEDA, pues luego de decir que no iba a declarar, grabó un video para ‘defenderse’ y le exigió que dé la cara...



Dicen que el programa de KAREN SCHWARZ se llamará ‘En exclusiva’...



BRENDA CARVALHO causó revuelo en las redes por escribir que ‘amaba’ a su exbailarín y compañero de ‘El gran show’, PEDRO IBÁÑEZ, e incluso preguntaban qué pasó con JULINHO, pero todo se debió a que la ‘garota’ lo saludó de manera cariñosa por su cumpleaños. Manya... Somos fuga porque mi amorcito se alucina jinete y me enseñará a cabalgar... Suuuaaaveee.