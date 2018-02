Karla Tarazona molesta con indirectas de Isabel Acevedo 

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



KARLA TARAZONA lamentó la forma como se ‘marketea’ LA ‘CHABELITA’, porque cree que le manda indirectas a su hijo, pues declaró que si tendría un bebé sería planificado y no por casualidad. Asuuu...



YAHAIRA PLASENCIA jura que sigue soltera, y que ‘JEFFRI’ ya fue en su vida, pero al toque respondió cuanto tiempo ya no están juntos. Hummm....



CARLOS CACHO y ERNESTO PIMENTEL se encuentran en Brasil disfrutando de unas merecidas vacaciones y de pasito gozando del carnaval...



CARLOS ALCÁNTARA posteó una foto con su esposa para contar que acaban de cumplir 25 años de matrimonio. Hello, eso es amor...



Otra parejita que derrocha amor son NICOLA y ANGIE ARIZAGA, pues posaron felices al lado del hijo del ‘guerrero’. Manya...



Somos fuga, porque mi amorcito está listo para cantarme despacito... Suuuaaaveee.

