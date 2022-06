HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... FABIO AGOSTINI estuvo de juerga el fin de semana con MICHELLE SOIFER, FACUNDO y YAHAIRA PLASENCIA, a quien coge de la cintura con mucha confianza. Ayayayyy...

La conductora KARLA TARAZONA comentó que el bailarín de MELISSA PAREDES, ANTHONY ARANDA, le cae recontrapésimo por figureti. Uyyyy... La conductora de ‘Amor y fuego’, GIGI MITRE, contó que su ‘partner’ RODRIGO GONZÁLEZ se ausentará por unos días del programa porque dio positivo al coronavirus, pero se encuentra estable porque se puso las tres dosis de la vacuna. A recuperarse...

ANDREA SAN MARTÍN sigue en pie de guerra con el padre de su última hija, JUAN VÍCTOR, quien dijo que la ‘ojiverde’ no le permitió ver a su pequeña ni siquiera por el Día del Padre y solo pudo hacerle una videollamada por unos minutos... La modelo SHIRLEY ARICA señaló que dejó olvidado su iPad en un taxi y por eso no pudo emitir su programa por su canal de YouTube, y pidió que le devuelvan su herramienta de trabajo. Bueno, soy fuga porque mi amorcito anda estresado y me pide unos masajitos. Suuuaaaveee...

TE PUEDE INTERESAR

Macarena Gastaldo volvió a Lima y dicen que Shirley Arica la entrevistó: Soltó más de una perlita

Rosángela adelantó que pronto iniciará una maestría y que se regalará un viaje a Qatar por haberse quemado las pestañas

Gisela Valcárcel ajusta detalles de su nuevo programa que vería la luz pasando Fiestas Patrias