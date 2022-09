HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... CAMUCHA NEGRETE llegó de la mano de su ‘gaucho’ a un consultorio odontológico en San Borja, y su esposo se desvivía en atenciones para ella. Hello, eso es amor... MÓNICA DELTA estuvo ayer en una tienda por departamentos ubicada en Jesús María, comprando unos pantalones negros. Manya...

BRUNELLA HORNA fue troleada por ‘TEPHA’ LOZA, pues la ‘Baby Bru’ le dijo que le parecía muy rápido que iniciara una relación con SERGIO PEÑA y ella le respondió: No hablemos de rapidez porque sales perdiendo. Auch... BELÉN ESTÉVEZ contó que si vuelve a bailar en ‘El gran show’ solo lo haría al lado de Waldir Felipa. Asuuu...

KARLA TARAZONA DESTRUYE A ROBOTÍN

KARLA TARAZONA dio duro a ‘ROBOTÍN’ por estar nuevamente en el ojo de la tormenta y señaló que las ‘amantes’ siempre buscan parecerse a las ‘firmes’. Ayayayyy... FIORELLA RETIZ afirmó que toda su vida ha estado con hombres mayores y que a sus 30 años ya no quiere aventuras ni vacilón, sino algo serio. Además, en alguna oportunidad le escribió por Instagram un futbolista extranjero que jugó un mundial. Hummm... Ahora sí me quito porque mi amorcito me tiene una sorpresita... Suuuaaaveee.

