¿Kevin Blow no le perdona una a Erick Sabater? [VIDEO]

HOLA MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Dicen que FLAVIA LAOS y ALONDRA GARCÍA se han convertido en buenas amigas, pues no solo van a comer juntas, sino que también hacen deporte en el mismo ‘gym’...



La cantante MIRELLA PAZ está de licencia en la orquesta ‘Los Barraza’, mientras se recupera de una afección física...



GEORGETTE CÁRDENAS comentó que le dijo a STEPHANIE VALENZUELA que quería viajar como ella lo hace y la arequipeña le respondió que tenía ‘cualidades’. Ta, ta, tan...



KEVIN BLOW no le perdona una a ERICK SABATER , pues en las redes sociales escribió: ‘¿Por qué eres tan llorón...?’.



La posible llegada de ‘CHABELITA’ a ‘Combate’ no sería del agrado de todos en el programa, porque varios son amigos de KARLA TARAZONA y no pasan a la pareja de CHRISTIAN DOMÍNGUEZ. Asuuu...



La ‘FARAONA’ de la cumbia, MARISOL, está agradecida con los comentarios de MELISSA PAREDES, quien indicó que es su inspiración para su papel en ‘Ojitos hechiceros’. A propo, hoy estará en la inauguración del ‘Piscinazo’ en Cieneguilla... Somos fuga porque mi amorcito se alucina futbolista y hoy jugaremos penales... Suuuaaaveee.

