El cantante KEVIN BLOW se puso romántico y le dedicó un tierno post en Instagram a MICHELLE SOIFER. “Hoy es 7 de agosto, hoy cumplo 7 meses de una hermosa relación con una mujer que me ha enseñado tanto. Pido a Dios que cada día bendiga nuestra relación, que haya comprensión, paciencia, tolerancia y, sobre todo, mucho amor....Feliz mesecito, amor míoooo...”, escribió...



Me dicen que en los estudios de Pachacámac siguen buscando la mandíbula de IGNACIO BALADÁN, por la tremenda cachetada que recibió de TULA RODRÍGUEZ durante un reto de actuación. Se pasó de malula...



XOANA GONZÁLEZ bromeó y dijo que lo único bueno de su ‘exilio’ en Argentina es que por primera vez su esposo, RODRIGO VALLE, paga el alquiler del departamento que tienen en Miraflores. Por fin se hizo una...



SHANTALL YOUNG indicó que está media ‘palteada’ porque después de ganarle el versus de canto a MIRELLA PAZ, algunos participantes ni la saludan. Uyuyuy...



