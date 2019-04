HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de Chollywood...



‘CHOCA’ MANDROS cuenta que también escuchó el rumor de que participará en ‘El artista del año’, pero nadie lo ha convocado y aseguró que no tendría tiempo porque está ultimando los detalles de producción. Hummm....



A propo, dicen que ALDO ‘APOTEÓSICO’ DÍAZ regresa con la rubia...



Al actor ANDRÉ SILVA le dicen ‘Choca’ porque ‘está en todas’. Es que no solo actúa en las producciones de MICHELLE ALEXANDER, sino que apoya en relaciones públicas, marketing, producción, post producción y demás hierbas...



La ex chica reality CINTHYA COPPIANO se casó ayer en Ecuador con el escritor AGUSTÍN PRADOS, tras un corto noviazgo...



El cómico KIKE SUERO comentó en televisión que tiene 6 hijos y cuando le preguntaron sus nombres solo se acordó de uno. Nooo...



Soy fuga porque mi amorcito anda resfriado y quiere que lo caliente toda la noche...Suuuaaaveee.