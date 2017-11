Korina Rivadeneira se desnudó en Instagram y enloqueció a más de uno [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Me cuentan que KORINA RIVADENEIRA colapsó las redes sociales al subir una foto en Instagram con un desnudo artístico, para demostrar que su figura ha mejorado con su nueva rutina alimenticia...



SUSY DÍAZ sí que está viviendo la vida. Luego de pasear por Alemania, ahora hace de las suyas en SUIZA. Provecho...



‘CANCHITA’ CENTENO pasó tremendo susto, pues un taxista ebrio casi choca contra su vehículo, pero la rápida acción de su chofer evitó daños mayores. Por eso, la actriz cómica recordó que si van a manejar, no tomen licor. Ya saben...



A solo diez días de dar a luz, MELISSA PAREDES prácticamente ha recuperado su figura...



MONIQUE PARDO anda un poquito mal de la rodilla, es por eso que llegó en silla de ruedas a ‘Reyes del show’, donde interpretó el tema ‘Me gustan mayores’. Asuuu...



CARLOS GALDÓS jura que nunca más volverá a faltar el respeto a una mujer en su programa... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que lo apapache esta noche... Suuaaveee.

⚡️Desafío 2 semanas⚡️ " PERFECT BODY " ¡ENTRENADOR Y NUTRICIONISTA QUE SE SUMEN CONMIGO AL RETO ! INICIO: 6 de noviembre META PERFECT BODY: tonificar y aumentar músculo (glúteos , piernas y abdomen) . Escribir al DM ! Una publicación compartida de Korina Rivadeneira 🌺Free Soul🌺 (@rivadeneirak) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 2:35 PDT