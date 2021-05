HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... El todavía esposo de MAGALY MEDINA, ALFREDO ZAMBRANO, anda disfrutando de su soltería pero al lado de sus hijas, pues están vacacionando en México. Provecho...

SEBASTIÁN LIZARZABURU y ANDREA SAN MARTÍN almorzaron juntos por el ‘Día de la madre’ al lado de sus pequeñas. No que no... En vista de que no pudo pasar el día de las mamis junto a su esposita KORINA RIVADENEIRA, ni con su progenitora, MARIO HART viajó a las playas del norte a relajarse. Eso sí, prometió portarse bien. Buena...

TULA RODRÍGUEZ festejó que a su papi, el popular ‘DON TULO’, le inyectaron la primera dosis contra el coronavirus y dijo que fue su mejor regalo por el ‘Día de la madre’. Esooo...

CRISTIAN RIVERO se quebró al iniciar la gala de ‘Yo soy: Grandes batallas’, al contar que su mamá venció al coronavirus. Fuerza...

LA UCHULÚ está que salta en un pie de alegría porque tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y jura que no se le ha subido la fama a la cabeza. Bien...

Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche juguemos el ‘Bingo Trome’ para llevarse el apagón... Suuuaaaveee.