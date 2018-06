Lady Guillén está contentísima por esta razón [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... MARIO HART arrugó y reveló que ya no postulará como regidor, pues asegura que su participación en televisión no es compatible con el cargo al que aspiraba. Plop...



SUSY DÍAZ y ‘PALOMA DE LA GUARACHA’ señalan que GUTY CARRERA habría tenido un ‘affaire’ con la popular ‘MARITA HOT’ . No perdona una...

La conductora LADY GUILLÉN contó que está contentísima, pues dentro de poco recibirá la colegiatura como abogada. Además, ya está decorando la habitación de su bebita con diseños de ‘Hello Kitty’...



La conductora REBECA ESCRIBENS mencionó estar anonadada con todo lo que se vive en el país, después de conocerse que una joven fue abusada sexualmente en un bus. Falta mano dura...

Me pasan el talán de que la voz del protagonista de la película ‘COCO’, LUIS ÁNGEL JARAMILLO, l legará a Perú para ofrecer un show el 6 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición...



Por cierto, me chismean que ayer grabaron ‘EL ARTISTA DEL AÑO’, pero nadie fue eliminado... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina Paolo y dice que esta noche me hará unos golazos... Suuuaaaveee.