¿Lady Guillén tiene cuatro meses de embarazo? 

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood...



LADY GUILLÉN ayer casi suelta que está en la ‘dulce espera’ y que tendría cerca de cuatro meses de gestación, pues en Latina todos saben que será mamá y hasta le tocan su barriguita como lo hizo hace poco MAGALY MEDINA...



Por cierto, cuentan que la ‘URRACA’ anda estresadita porque el rating de su programa no levanta y le recordaron que solo hace cuatro puntos y REBECA ESCRIBENS, en media hora, llega a 10. Ayayayyy...



A propo, el reportero Julio Stein le mandó su chiquita a la periodista al dejarle un mensaje en Facebook, donde la llamó soberbia. Auch...



ROSÁNGELA ESPINOZA jura que no se victimiza con sus compañeros de ‘Esto es guerra’, porque solo expone lo que a veces le hacen sentir. Esteee...



Rebeca Escribens le aclaró a ‘Rous’ que ‘Las mujeres sin filtro’ no

son ‘maduritas’, sino ‘mujeres locas’. Nooo...



TULA RODRÍGUEZ yMELISSA PAREDES serán las invitadas del programa que conducen las ‘sin filtro’. La ‘Peludita’ revelará más de un secreto de su relación con JAVIER CARMONA. Preparen canchita...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para hacerme ver las estrellas... Suuuaaaveee.