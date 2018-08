HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... YACO ESKENAZI aseguró que su amorcito NATALIE VÉRTIZ no se molesta ni se incomoda con los besos que protagoniza el actor en la novela ‘Mi Esperanza’ con STEPHANIE ORÚE. Manya...



YVONNE FRAYSSINET está contenta con la buena sintonía de la serie ‘De vuelta al barrio’, que se grabará hasta fin de año... LAURA SPOYA reveló que está en la ‘dulce espera’, fruto de su relación con el mexicano BRIAN RULLAN. Agú, agú, agú...



La cantante folclórica FRESIALINDA dijo que no le afectan las críticas que recibe por no usar polleras en ‘El artista del año’... ANDREA SAN MARTÍN está ansiosa, pues contó que dentro de 12 días podría nacer su segundo bebé...



MAGALY MEDINA anunció que se vienen nuevos retos y sorpresas en su vida. Me chismean que la ‘pelirroja’ pronto estrenaría un nuevo programa, que se vería por redes sociales. Bien ahí...



TILSA LOZANO y el ZORRO alborotaron a la ‘pipol’ de la pluma cuando se juntaron en un evento y empezaron a posar para el lente de los fotógrafos... Somos fuga porque mi amorcito se alucina masajista y quiere relajarme todiiitaaa... Suuuaaaveee.