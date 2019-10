Laura Zapata le mandó piropo atrevido a Paco Bazán y le pidió que le muestre el “palmito”.

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Tras oficializar su romance con el inglés ADAM CARTWRIGHT, la modelo PAULA MANZANAL anda investigando los mejores shows infantiles para celebrar el cumpleaños de su pequeño Valentino. Buena...



La archivillana mexicana LAURA ZAPATA le envió un atrevido piropo a PACO BAZÁN, pidiéndole que le muestre el ‘palmito’ cuando lo visitó en el set del noticiero de ATV y no descartó tener un romance con un hombre joven. Asuu...



RODRIGO GONZÁLEZ ‘PELUCHÍN’ no puede con su genio y dijo que MÓNICA CABREJOS solo funciona en programas cómicos y la radio le hace creer que su opinión es importante. Uyuyuy...



LAURA BOZZO es una de las más emocionadas con la visita de PARIS HILTON al país charro, ya que pudo hacer realidad su sueño de conocer en persona a la socialité norteamericana...



RAFAEL CARDOZO juró por la Sarita que no ha terminado con ‘CACHAZA’ y que ella viajó a Brasil para visitar a su familia, pero en diez días regresa. Por cierto, en enero cumplen 9 años juntos. ¿Y el anillo pa’ cuando?...



Ahora sí me quito porque mi amorcito está con ganas de hacer cositas ricas... Suuuaaaveee.