HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... ALE VENTURO acompañó al ‘Gato’ CUBA al estadio Miguel Grau del Callao, donde el Sport Boys perdió ante Melgar en el Callao. Al parecer, no es su cábala de la buena suerte. Ayayayyy...

FLAVIA LAOS y AUSTIN PALAO siguen recorriendo Europa y disfrutaron de un romántico paseo en góndola en Venecia, en Italia. La parejita se encuentra cada día más enamorada. Felicidades...

La ‘Urraca’ MAGALY MEDINA cocinó en la celebración familiar que realizó por el Día del Padre, y comentó que su hijo GIANMARCO se encontraba con ella, pero que no lo exhibía en sus redes sociales porque ‘a él no le da la gana de salir, no quiere, es anónimo, así que no fastidien’.

Hummm... El cantante LEONARD LEÓN cumplió 42 años y su pareja, OLENKA CUBA, se desvivió en saludos por las redes sociales y le hizo una pequeña fiesta sorpresa. Eso es amor... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se fue al Parque de las Leyendas y ahora está hecho un tigre. Suuaavee...

