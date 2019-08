Leslie Shaw fue captada agarradita de la mano con Diego Val por las calles de Miami, pero dice que está soltera

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... El cantante CHRISTIAN DOMÍNGUEZ está saltando en un pie, porque dentro de poco saldrá al aire su programa de talentos ‘SE PONE BUENO’, por Latina. Ahí estará acompañado por JANET BARBOZA, ‘CHECHO’ IBARRA, DIEGO CHÁVARRI y FRESIALINDA. Bien ahí...



Me pasan el talán de que MELISSA PAREDES está viajando muy seguido a Colombia, país donde la actriz emprenderá, dentro de poco, nuevos proyectos artísticos. Chévere...



El humorista CARLOS VÍLCHEZ estuvo vacilando a su compañero ENRIQUE ‘YUCA’ ESPEJO, pues dijo que el actor cómico es todo un ‘Sugar Daddy’, ya que regala chocotejas a las chicas del elenco. Guarda ahí...



La cantante LESLIE SHAW fue captada agarradita de la mano con DIEGO VAL por las calles de Miami. Sin embargo, la rubia aclaró que solo son amigos y que está solterita. Hummm...



El salsero JOSIMAR FIDEL se está achibolando cada día, porque ahora luce varios kilos menos y un look distinto. Además, se hizo una sesión de fotos que compartió en sus redes sociales. Manya...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito trabajó todos los feriados y me ha prometido darme cariñito. Suaaaveee...