THAÍSA LEAL, la ex de PAOLO GUERRERO, ‘parchó’ a una cibernauta que la calificó de ‘dolida’ y le pidió que deje ser feliz al ‘Depredador’ con ALONDRA, y le respondió que es la ‘ex más tranquila y respetuosa que existe’. Manya...



SANDRA MUENTE grabó ayer el tema oficial de ‘Reinas del show’, que arranca esta noche bajo la conducción de GISELA...



Me pasan el talán de que BETO ORTIZ presentará esta noche un especial sobre el fútbol titulado ‘El valor de campeonar’. Hummm...A propo, me cuentan que la producción del programa de Ortiz se está quedando sin gente. Nooo...



Comentan que KIKE SUERO está deprimido porque su relación con la madre de sus hijas habría llegado a su fin. Noooo...



Dicen las malas lenguas que el ‘LOCO’ WAGNER renunció al programa de MAGALY MEDINA y ahora busca nuevos aires. Snif, snif, snif...



MÓNICA CABREJOS sutilmente le respondió a RENZO SPRAGGON, quien contó que fueron pareja, y posteó que una mujer debe buscar un hombre con cerebro. Auch...



