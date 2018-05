HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



LOURDES SACÍN le dijo ‘adiós’ a MAGALY tras su salida de Latina. Mientras que LEONARD LEÓN escribió ‘Salud’... En tanto, ÁLAMO PÉREZ LUNA señaló que la ‘Urraca’ tiene el ‘alma envenenada’. Qué fuerte...



El ‘OREJITAS’ FLORES le agradeció, a través de un video a ‘MELCOCHITA’, por los saludos que le grabó por su cumpleaños...



MARITERE BRASCHI contó que no irá a Rusia para cubrir las incidencias del Mundial, pero alista la celebración por los 15 años de ‘Reporte semanal’. Manya...



JANET BARBOZA y su novio MIGUEL no se separan ni para ir al baño. La animadora fue a una entrevista en una radio y él estaba mismo ‘seguridad’ esperándola. Melosos...



Parece que YAHAIRA viene entrenando para las olimpiadas, porque ayer corrió de la academia de ‘El artista del año’ a su camioneta para no declarar a la prensa. Ubicaína, mamita...



La novela ‘Ojitos hechiceros’ se extendería 30 capítulos más debido al éxito que tiene y terminaría de emitirse a finales de julio. Bien ahí... Somos fuga, porque mi amorcito se alucina alpinista y dice que esta noche escala hasta arribita.... Suuuaaaveee.

