Lucho Cáceres dejó entrever que tomará acciones legales contra Magaly Medina por tildarlo de violento 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... ‘CHOCA’ MANDROS y REBECA ESCRIBENS agarraron sus maletas y decidieron darse unas merecidas vacaciones en Madrid, a donde viajaron el fin de semana. Buena...



VANESSA TERKES reapareció en su redes sociales con la frase: “Me intentarán enterrar, lo que no saben es que soy una semilla de Dios”, y sus seguidores la respaldaron...



NICOLE FAVERÓN enterneció las redes sociales al mostrar su avanzado embarazo. Aún no sabe el sexo de su bebé, pero sus seguidores están apostando por una mujercita...



CHRISTIAN MEIER sopló 49 velitas y alborotó a sus fanáticas al publicar una foto donde muestra su ‘six-pack’. Me muerooo...



LUCHO CÁCERES dejó entrever que tomará acciones legales contra MAGALY MEDINA, luego que la ‘Urraca’ difundió varios videos del pasado y lo tildó de violento. Ayayayyy...



La actriz mexicana ANA PATRICIA ROJO llega hoy a Lima para promocionar la obra teatral ‘Divinas’, que protagonizará en julio...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito se compró una camiseta de Brasil y dice que esta noche golea... Suuuaaaveee.