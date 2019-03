HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywwod’... ‘COTO’ HERNÁNDEZ juró por la Sarita que YAHAIRA PLASENCIA es solo su amiga y por eso sale con su hermana y amigos. También contó que lo llamaron para que se siente en el ‘sillón rojo’, pero no atracó ‘porque mi boca no tiene precio’. Asuuu...

AUSTIN PALAO dijo que está solterito, pero también se da su tiempo para conocer a algunas chicas... Dicen que LUCIANA FUSTER anda saltona, porque EMILIO JAIME viajó a Puerto Rico para grabar un tema con YAHAIRA PLASENCIA. Ups...

ÉRIKA VILLALOBOS y ALDO MIYASHIRO cumplieron 14 años de matrimonio y la actriz le dedicó lindas palabras al ‘Chino’: ‘No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sea lo que sea no podremos decir que no nos sacamos el ancho por nuestra familia. ¡Felices 14 años de esfuerzo y de aventura!’. Love in the air...

El doctor TOMÁS BORDA grabó un video para desmentir los rumores de su muerte, a causa de un infarto... MARICARMEN MARÍN regresaría a la actuación, ya que está en conversaciones con MICHELLE ALEXANDER... Somos fuga, porque mi amorcito se cree pintor y esta noche me enseña la brocha gorda... Suuuaaaveee.