A Luciana Fuster y Austin Palao se les vio cerquita en concierto de Maluma

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



El jueves, en el concierto de MALUMA, se juntaron perro, gato y pericote. RENZO COSTA llegó con su chibola, pero cuando vio las cámaras de televisión se hizo el loco...



También vimos a VALERIA ROGGERO, la sobrina de la ‘Foquita’, pero se cubrió el rostro y dijo que le molestaban las luces de las cámaras. Qué alucinada...



EMILIO JAIME llegó de la manito con LUCIANA FUSTER, pero ella lo dejó solito y se fue a una zona vip, y se le vio cerquita de AUSTIN PALAO. Esteee...



ALEJANDRA BAIGORRIA y su Rey ARTURO también disfrutaron del concierto y se les vio recontracariñosos. Vale...



DIEGO CHÁVARRI lamentó la ruptura de MELISSA e ÍTALO, pero aclaró que no habrá ‘remember’ con la chalaca y que ella no encontrará otro hombre como él. Juat...



EVELYN VELA se reencontró con su ex, RENZO SPRAGGON, en ‘VÁLGAME DIOS’ y lo ignoró olímpicamente. Es que aún recuerda que el ‘gaucho’ dijo que ella le pagaba por sus ‘saliditas’. Asuuu...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche lo caliente con mi cuerpo caribeño... Suuuaaaveee.