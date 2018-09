HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



MACARENA VÉLEZ desmintió tajantemente los rumores de que esté en la ‘dulce espera’ y pasó el fin de semana en un exclusivo hotel, acompañada de su ‘pinky’ MICHELA ELÍAS. Las chicas solo quieren divertirse...



La gentita de las redes comenta que los ‘coqueteos’ del ‘PATO’ QUIÑONES y BELÉN ESTEVEZ, en ‘Los cuatro finalistas: baile’, es más falso que billete de 5 soles y que lo están haciendo para subir unos puntitos en el rating. Hummm...



JONATHAN ROJAS comentó que le sorprendió que PEDRO LOLI haya decidido lanzarse como solista, pero él aún no ha pensado en dar ese paso porque dizque tiene mucho que dar en la orquesta...



Por cierto, SANTI LESMES destrozó a JHON KELVIN y dijo que el baile de marinera que hizo fue un desastre y, si pudiera, le habría puesto -1. Asuu...



Me cuentan que ‘CUTO’ GUADALUPE participó en la carrera 8K del IPD y la gente al reconocerlo, al toque se acercó para pedirle autógrafos y tomarse fotos. El chinchano atendió a todos. ¡Tengo hambreeeee...!



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree médico y dice que esta noche me toma la temperatura... Suuuaaaveee.