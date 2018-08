¿Macarena Vélez en coqueteos con Diego Chávarri? ¡Los vieron cariñositos en fiesta de productor!

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me dicen que en la fiesta de despedida de la telenovela ‘Te volverá a encontrar’ ALESSANDRA FULLER y PABLO HEREDIA estuvieron cada uno por su lado. El gaucho aclaró que se va a Colombia a ver unos proyectos y pasar castings y, que siempre le deseará lo mejor a ‘Ale’...



NICOLA PORCELLA dijo que su relación con ANGIE ARIZAGA no daba para más y que, por el momento, desea estar solo un buen tiempo y compartir con su familia. Asuuu...



Cuentan que en la fiesta de cumpleaños del productor de un reality vieron a MACARENA VÉLEZ ‘cariñosísima’ con DIEGO CHÁVARRI y no le importó que en dicha reunión también estuviera su ex SAID PALAO, con quien rompió hace dos semanas. Uyuyuy...



Por cierto, en el tono FABIO AGOSTINI y MAYRA GOÑI estuvieron con cara de pocos amigos, porque al parecer la parejita había discutido...



La modelo TRACY FREUNDT asumirá la conducción de ‘Un día en el mall’, en reemplazo de Andrea Arana, quien se encuentra de viaje por unos días. Manya...



Cuentan que los participantes de ‘El artista del año’ están asados con la producción, porque sienten que SHANTALL tiene privilegios. Nooo...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina enfermero y hoy me vacuna... Suuuaaaveee.