HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de Chollywood...



Me cuentan que MANOLO ROJAS y PATRICIA ALQUINTA, quien está de pasadita por estos lares, visitaron los restos de sus grandes e inolvidables amigos GUILLERMO GUILLE y ROXANA ÁVALOS, la recordada ‘Guardia Serafina’. Vale...



MELISSA PESCHIERA contó en ‘Domingo al Día’ que EDITH TAPIA recuperó el dinero que le robaron de su cuenta bancaria. Bien...



Nos datean que los mexicanos PEDRO FERNÁNDEZ y PABLO MONTERO se metieron al bolsillo a los arequipeños. El primero compartió escenario con tres niños para cantar ‘La mochila azul’ y regalaron sus sombreros de charros...



RODNEY PÍO DEAN y SHIRLEY ARICA bautizaron a su pequeña SKYLAR. La parejita estaba feliz y disfrutando del momento al lado de su pequeña. Felicidades...



MACARENA VÉLEZ y SAID PALAO, después de un tiempo de estar distanciados, han retomado con fuerza su romance. Eso es amor... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree pelotero y dice que esta noche me gana por goleada... Suuuaaaveee.