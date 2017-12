Magaly Medina defendió a su esposo, Alfredo Zambrano, de esta acusación [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La actriz FLAVIA LAOS viajó junto con un grupo de amigas a Uruguay, pero jura que no tiene pensado encontrarse con PATRICIO PARODI, quien también voló al mencionado país para celebrar Año Nuevo junto a su inseparable IGNACIO BALADÁN...



La periodista MAGALY MEDINA sacó las garras por su esposo, el notario ALFREDO ZAMBRANO, y desmintió que haya despreciado un desayuno huachano en su última visita a su ciudad natal. Manya...



La actriz GIANELLA NEYRA está saltando en un pie, pues la película ‘El gran León’ fue la más vista en su día de estreno y ya superó los 45 mil espectadores. Bien ahí...



Me pasan el talán de que JULIETA RODRÍGUEZ se encuentra disfrutando sus vacaciones por las playas de Cancún, por donde también anda MELISSA KLUG. Uyuyuy...



STEPHANIE CAYO y su novio CHAD CAMPBELL llegaron a Lima y al toque se matricularon en la academia de baile de su hermana FIORELLA para alistar la coreografía que bailarán el día de su boda, que será el próximo año en Cartagena de Indias... Ahora sí me arranco porque mi amorcito dice que esta noche quemamos su muñeco... Suuuaaaveee.

