Magaly Medina anda tras los pasos de Rodrigo González 'Peluchín' para entrevistarlo en su programa

HOLA , MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MARIO HART y KORINA RIVADENEIRA viajaron a Aruba no solo para disfrutar de las bellezas de la isla, sino también para renovar sus votos matrimoniales. ¡Qué viva el amor...!



La cantante criolla ROSA FLOR contó que vivió momentos de terror, pues el lunes, unos delincuentes la encañonaron y le robaron su camioneta con todas sus pertenencias. Ella agradeció el estar viva, pero lamentó la inseguridad que vivimos. Fuerza...



XOANA GONZÁLEZ negó que esté en ‘coqueteos’ con un empresario norteño. Es más, dijo que tiene ganas de enamorarse y que no pide mucho, porque la valla no está muy alta. Qué buena...



MAGALY MEDINA subió en el rating con el ‘ampay’ de NICOLA PORCELLA, pues hizo picos de 10.9 puntos. Por cierto, la ‘URRACA’ anda tras los pasos de ‘PELUCHÍN’ para entrevistarlo en su programa. ¿Atracará? Pago por ver...



La sobrinísima de ‘Foquita’, VALERIA ROGGERO, estudiará en Alemania Negocios Internacionales. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar pegaditos... Suuuaaaveee.