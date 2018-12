Magaly Medina compartió foto de su infancia, en donde luce un bikini que fue confeccionado con telas de cortina.

HOLA, MI BARRUNTO.. . Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me datean que el actor ERICK ELERA tendrá una pequeña participación en ‘Ojitos hechiceros 2’, en donde entonará su más reciente éxito junto a ‘El Juli’ (Sebastián Monteguirfo). Bien...



El ‘bomboncito’, DEYVIS OROSCO, contó que está muy feliz al lado de CASSANDRA SÁNCHEZ, la hija de JESSICA NEWTON. Hello, eso es amor...



El ‘Wachimán’ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ reveló, en el programa ‘En boca de todos’, que su actual pareja, la bailarina ISABEL ACEVEDO, tiene toditas las contraseñas de sus redes sociales. Según el cumbiambero, el que nada debe, nada teme. ¿Le creemos?...



El actor cómico CARLOS VÍLCHEZ cumplió su promesa y llevó desayuno a todos sus compañeros de ‘ El Wasap de JB’. El caracterizador de la ‘Carlota’ dijo que el último domingo Alianza Lima le ganaba a Cristal, pero eso no pasó. Qué buena...



MAGALY MEDINA compartió una tierna foto de su infancia, en donde luce un bikini que fue confeccionado con telas de cortina. Quién diría que varias décadas después, la ‘Urraca’ solo usaría vestidos de diseñador...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina Papá Noel y quiere adelantarme la Nochebuena... Suuuaaaveee.