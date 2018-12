Magaly Medina grabó la promoción de su programa que saldría a fines de enero

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MAGALY MEDINA grabó, el domingo, la promoción de su programa en Magdalena del Mar y estuvo acompañada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y el productor Ney Guerrero. Dizque el espacio sale a fines de enero...



Cuentan que JESÚS ALZAMORA se casó por iglesia con MARÍA PAZ GONZALES VIGIL y quien se robó todas las miradas fue PAOLO GUERRERO.



HUGO GARCÍA y su novia MAFER no desaprovecharon la oportunidad y se tomaron un ‘selfie’ con el jugador. También estuvieron toneando PABLO HEREDIA, COCO MAGGIO, KATIA PALMA, ADOLFO AGUILAR y CRISTIAN RIVERO con GIANELLA NEYRA...



BRUNO PINASCO tuvo una reunión de confraternidad navideña con GIAN MARCO y CHRISTIAN MEIER. Por cierto, al ‘pelado’ le han llovido críticas por decir que se fue del Perú porque ‘no tenía la suficiente privacidad’...



‘COTO’ HERNÁNDEZ contó en INSTARÁNDULA que está soltero y muy feliz. Bien... Ahora sí me quito porque mi amorcito se vestirá de Papá Noel y me dará mi ‘Nochebuena’... Suuuaaaveee.