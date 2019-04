Magaly Medina hizo el viernes 12 de abril 3.7 puntos de rating y le ha dicho a su equipo que se 'ponga las pilas'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que el ‘pelucón’ CRISTIAN ZUÁREZ estaría armando un espacio con su actual pareja ADRIANA AMIEL. ¿Qué dirá la señorita LAURA?...



El programa ‘Magaly TV, la firme’ hizo el viernes 12 de abril 3.7 puntos de rating y le ha dicho a su equipo que se ‘ponga las pilas’. Ups...



Cuentan que el ex de la ‘CHABELITA’, el coreógrafo KERVIN VALDIZÁN, está de amores con KATE CANDELA, exvocalista de ‘Son Tentación’. Los ‘tortolitos’ lucen recontra templados y tendrían varios meses de relación...



ANTONIO PAVÓN y SHEYLA ROJAS olvidaron sus diferencias y pasaron juntos el cumpleaños número seis de su pequeño ANTOÑITO. Ellos cantaron y se divirtieron de la fiestita. Felicidades...



CHRISTIAN MEIER, PAMELA VÉRTIZ, MÓNICA DELTA y otras personalidades del mundo lamentaron el incendio en la catedral de NOTRE DAME...



ALEJANDRA BAIGORRIA se emocionó hasta las lágrimas cuando su enamorado, el Rey ARTURO, apareció en el set de ‘En boca de todos’ para decirle lo mucho que la ama. Qué romántico...



Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree bombero y dice que esta noche apaga el fuego de mi cuerpito caribeño... Suuuaaaveee.