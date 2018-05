Magaly Medina: Conductora sale de Latina y goza bailando en video de Instagram

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’ ...



JOSIMAR jura que no renunciará al reality ‘EL ARTISTA DEL AÑO’ tras haber quedado sentenciado con YAHAIRA PLASENCIA y MILETT FIGUEROA . A propo, aclaró que no tiene ningún roche con PEDRO LOLI. ...



Por cierto, ALFREDO BENAVIDES terminó con los pies hinchados en el programa de GISELA VALCÁRCEL , por usar zapatos de taco 15. ¡Qué abuso...!



La periodista MAGALY MEDINA parece estar tranquila tras su salida de Latina, pues compartió un video donde se le ve bailando e indicó que nadie le debe borrar la sonrisa del rostro. Uhmmm...



El cantante JAVIER LOBATÓN se dejó ver muy eufórico en la marcha de apoyo a PAOLO GUERRERO. ..



La modelo STEPHANIE VALENZUELA lució sus moretones en las redes sociales, a raíz de las clases de pole dance que está llevando en Dubái...



Las exintegrantes de ‘Las Vengadoras’, TILSA LOZANO , JAZMÍN PINEDO y MARICRIS RUBIO , se reencontraron para disfrutar un día de paseo junto a sus pequeños, que son superamiguitos. Buena...



Ahora sí me quito porque mi amorcito me ha pedido masajitos esta noche para que lo relaje todito... Suuuaaave.

