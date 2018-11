Magaly Medina ya tiene su oficina en las instalaciones de ATV y estuvo reunida con su nuevo equipo de producción

HOLA, MI BARRUNTO.. . Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... El actor ANDRÉS VÍLCHEZ asegura que solo tiene una relación amical con ALESSANDRA FULLER. A propo, aclaró que no es amigo de PABLO HEREDIA, porque no es ‘cara de palo’. Asuu...



La líder de ‘Son Tentación’, PAULA ARIAS, dio a luz ayer a su pequeña FLAVIA, quien nació por cesárea. ¡Felicidades...!



La conductora MAGALY MEDINA ya tiene su oficina en las instalaciones de ATV y ayer estuvo reunida con quienes formarán su equipo de producción. Bien ahí...



La conductora NATALIE VÉRTIZ aclaró que no está separada de YACO ESKENAZI, porque colgó una foto sin su anillo de matrimonio. La exMiss Perú dijo que estaba apurada y lo olvidó en su casa...



La cantante LESLIE SHAW está templadísima de su ucraniano, con quien comparte videos en sus redes sociales e incluso le hace sus mascarillas faciales. Eso es amor...



La ‘CHAMA’ ALEXANDRA MÉNDEZ, reveló que EMILIO JAIME nunca fue amigo de AUSTIN PALAO, sino que fue un ‘aprovechador’...



La modelo DOMÉNICA DELGADO dijo que ‘JOTA’, el hermano de GINO ASSERETO, es un buen ‘floreador’. Qué buena... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se puso la ‘10’ y dice que esta noche goleará... Suuuaaaveee.