María Pía Copello estaría separada de su esposo. ¿Será cierto...? [VIDEO y FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



REBECA ESCRIBENS le jugó una broma a VERÓNICA LINARES cuando intentó besarla mientras parodiaba una canción. La periodista y FEDERICO SALAZAR dijeron que la actriz estaba ‘loca’. Qué buena...



Me cuentan que EMILIO JAIME se reencontró con GABRIELA, su bailarina de ‘El gran show’, quien fue presentada como refuerzo del reality de baile de ‘Combate’. Los chibolos recordaron viejos tiempos bailando bachata y estuvieron a punto de darse un beso. Hummm...



Cuentan que el programa ‘Amor, amor, amor’ ya no regresa a las pantallas de Latina, sino que se convertirá en un magacín donde se tocarán diversos temas, hasta políticos. Por eso a RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, le han puesto un ‘coach’ politólogo. Manya...



Por cierto, me cuentan qu e GIGI está en México con un camarógrafo de Latina porque parece que va a conducir un espacio de turismo. Asuu...



KAREN SCHWARZ será la nueva ‘reina’ de Panamericana, ya que estará al frente de un programa de espectáculos y por eso le ‘darán forata’ a GEORGETTE CÁRDENAS. Nooo..



Hay un runrún de que MARÍA PÍA COPELLO estaría separada de su esposo. ¿Será cierto...? Somos fuga porque mi amorcito quiere que le haga el baile del tubo... Suuuaaaveee.

