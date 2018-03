¿Marina Mora se va de fiesta sin su gaucho Renzo Spraggón? [VIDEO]

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Me dicen que JANET BARBOZA y NÍLVER HUÁRAC ya huelen a suegros, pues su hija ANTONELLA tiene enamorado con quien se lució en el avant premiere de ‘No me digas solterona’. Por cierto, la ‘rulitos’ también llegó acompañada al estreno por su ‘media naranja’ MIGUEL BAYONA. Qué bonita familia...



El DR. TOMÁS BORDA, ‘Dr. TV’, estampó ayer su firma por ATV, pues entre abril y mayo se lanzará su nuevo programa por dicha señal. Asuuu...



MARINA MORA fue grabada cuando salía de madrugada de un local del sur, pero no estaba con su pareja RENZO SPRAGGON, sino con un grupo de amigos. Sin embargo, el argentino dijo que no había problema, porque cada uno tiene su espacio y puede divertirse. Manya...



TULA RODRÍGUEZ alborotó las redes con una foto sexy donde lucía la camiseta de la selección... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para llevarme al paraíso... Suuuaaaveee.

