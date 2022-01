HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MARIO HART aclaró que solo tiene una relación laboral con su expareja ALEJANDRA BAIGORRIA y que no le interesa que exista un lazo de amistad. Manya... Por cierto, YACO ESKENAZI está contento que por fin RAFAEL CARDOZO le haya entregado la ‘roca’ a ‘CACHAZA’ e incluso deslizó que sería la boda del año del 2022. Me muero...

ANGIE ARIZAGA y JOTA BENZ están disfrutando de las playas de Cancún, a donde viajaron a celebrar su primer año de enamorados. ¡Felicidades!... Por cierto, la chinita JAZMÍN PINEDO contó que la mamá de JOTA y GINO llega en unos días para conocer oficialmente a la ‘Negrita’. ¿Se vendrá la pedida de mano?...

MILETT FIGUEROA aseguró que en ‘El artista del año’ no le permitían cantar los temas que ella quería y, a veces, se sentía frustrada, pero era parte de las reglas del juego y ella las aceptaba. Humm... VALERIA PIAZZA contó que su novio dio positivo para el coronavirus y por eso no pudo estar en la conducción de ‘+Espectáculos’. A cuidarse... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga el ‘baile de la anaconda’... Suuuaaaveee.

